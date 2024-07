Reprodução Apresentador da GloboNews Marcelo Cosme

A polêmica em torno da piada homofóbica sofrida pelo jornalista Marcelo Cosme continua repercutindo nas redes sociais. Dessa vez, nesta quinta-feira (25), o comunicador recebeu mensagens de apoio de outros famosos, que repudiaram o caso de homofobia no qual Emílio Surita debochou dos trejeitos do repórter.





"Marcelo Cosme é um cara da tolerância, do respeito e da elegância com todos. Todo meu apoio, querido", escreveu a jornalista Natuza Nery. "Todo meu respeito e admiração ao Marcelo Cosme . Homofobia é crime é deve ser reparada juridicamente", argumentou o ator Amaury Lorenzo.





"Desrespeito ao próximo atacando a sexualidade das pessoas não é piada. É LGBTQIA+fobia! É crime! Não basta simplesmente nos indignarmos com casos de LGBTQIA+fobia.Temos que reagir! Criaturas homofóbicas e transfóbicas têm que responder e ser penalizados com rigor pela lei", acrescentou o político Agripino Magalhães.





"Estou muito indignada ao ver meu querido amigo, Marcelo Cosme, sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão", completou Déa Lúcia, mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021.





O que aconteceu?

Na última terça-feira (23), durante a atração "Pânico", Emílio Surita fez gestos para imitar Marcelo. "Bem 'GloboNews'. Como chama aquele cara que faz o programa à noite? Marcelo. Estamos aqui com um programa maravilhoso. Ele é muito solto", disse na ocasião. O comunicador foi rechassado nas redes sociais e acusado de homofobia.

