Reprodução Instagram - 16.7.2024 Preta Gil aposta em biquíni diferentão para renovar bronzeado

A cantora e compositora Preta Gil, de 49 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (15) para compartilhar alguns cliques da viagem que ela faz pelos Lençóis Maranhenses. As fotos repercutiram por conta do modelito inusitado de biquíni que ela usava e também pelas cicatrizes, que ficaram à mostra.





O biquíni, rotulado como "diferentão" pelos internautas, é branco com uma textura em revelo ondulada. "Eu amo Atins", escreveu a filha de Gilberto Gil como legenda da postagem feita no Instagram e que reuniu comentários não apenas de fãs e seguidores, mas também de famosos da classe artística.





"Maravilhosa", elogiou a cantora e ex-BBB Aline Wirley. "Uma miragem muito linda", acrescentou um internauta. "Uma sereia", brincou a apresentadora Manuela Xavier. "Amo tu", declarou a atriz Patricia Pillar. "Deusa", destacou a influenciadora Thaynara OG. "Maravilhosa", finalizou outro fã.





Cicatrizes

Além do biquíni, outro detalhe chamou a atenção dos fãs de Preta Gil: as cicatrizes dela. Em meio à repercussão das marcas, a cantora veio a público explicar a situação e relembrar do tratamento feito por ela contra um câncer no intestino.





"O que houve com a barriga dela?", questionou uma internauta. "Tirei um câncer, útero, ovários, trompas e apêndice. Fiquei com uma bolsa de ostomia por três meses e tirei. São cicatrizes de uma cura" rebateu ela, que apresentou a última temporada do "TVZ", do Multishow.

Preta Gil mostra cicatrizes em fotos de biquíni Reprodução Instagram - 16.7.2024 Cantora declarou estar solteira após rumores de affair com Kannalha Reprodução Instagram - 16.7.2024 Preta Gil apresentou a última temporada do 'TVZ', no Multishow Reprodução Instagram - 16.7.2024 Preta Gil aposta em biquíni diferentão para renovar bronzeado Reprodução Instagram - 16.7.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp