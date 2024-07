Reprodução Instagram - 16.7.2024 Ayres Sasaki

Morreu no último sábado (13) o cantor Ayres Sasaki , aos 35 anos, em Salinópolis, no Pará. A Polícia Civil do Pará trabalha com a suspeita de que o músico teria morrido vítima de uma descarga elétrica durante uma apresentação que fazia em um hotel do município.





O cantor recebido a descarga no momento em que tocava um violão durante o show, afirma o jornal "Diário do Pará". O velório do artista ocorreu na última segunda-feira (15). A cerimônia fúnebre aconteceu em Belém e contou com a presença de familiares e amigos.





Conheça Ayres Sasaki

Ainda que tenha se destacado na indústria fonográfica pela atuação como cantor, o músico tinha uma formação bem distinta do ramo musical: ele era graduado em arquitetura e urbanismo . Ele, inclusive, conciliava as duas carreiras em Aurora, no Pará.





Em 2023, Sasaki usou as redes sociais para compartilhar fotos do casamento com Mariana Sasaki, consultora em amamentação. Ayres fazia parte de uma banda de rock e já chegou a participar de um reality musical televisivo. Trata-se de "A Voz da Noite", exibido na Rede TV de Belém.





"Estamos profundamente arrasados. Ayres foi um dos participantes de "A Voz da Noite", o primeiro reality show da TV paraense, produto da Tucupix. Tivemos a honra de vê-lo brilhar em nosso programa e hoje, com muito pesar, lamentamos o triste evento que tira do mundo de maneira brusca, este artista. Nossos sentimentos a família e aos amigos", lamentou a produção do programa, por meio de uma publicação feita no Instagram.



Ayres Sasaki já participou de um reality show musical Reprodução Instagram - 16.7.2024 Católico, Ayres Sasaki se casou com Mariana N. Sasaki em 2023 Reprodução Instagram - 16.7.2024 Ayres Sasaki já esteve em Paris Reprodução Instagram - 16.7.2024 Além de cantar, Ayres Sasaki tocava violão Reprodução Instagram - 16.7.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp