Reprodução Instagram Mel Maia e amiga são barradas em balada na França

A atriz e influenciadora Mel Maia, de 20 anos, surpreendeu os fãs na última segunda-feira (15), quando usou os stories do Instagram para contar de um perrengue que passou em Paris, capital da França. A artista vei a público explicar que foi impedida de entrar no estabelecimento por causa das roupas que usava.





Durante a estadia na Cidade Luz, Mel foi barrada de entrar em um bar. A influenciadora desconfiou que o motivo para o impedimento seria a roupa que ela estava usando: um top e uma calça jeans. Isso porque, de acordo com a atriz, as vestimentas para entrar no bar precisam ser outras.





"No lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top", iniciou a jovem. "Será que é por causa do meu top? Eu não sei, gente. Será que é por causa do meu cabelo? O que tem de errado?", perguntou.





Após ser barrada da balada, Mel explicou quais roupas estava usando. "Eu estou morrendo com as pessoas me odiando porque eu não entrei em uma balada ontem. Eu estava de calça jeans", detalhou. A influenciadora explicou que, para entrar no bar, era necessário estar de salto alto e vestido, peças que ela não usou na ocasião.





"Tem que entrar de salto. A gente não sabia. A gente trouxe saia, vestido, salto. Aqui nas baladas só pode entrar de salto. Eu acho que é mais comum entrar de saia e vestido. Agora a gente já sabe que o 'dress code' ideal é esse, a gente não vai mais errar", brincou a atriz. "Naquele lugar não deu certo, mas outros lugares vão dar. Está tudo bem", finalizou.

