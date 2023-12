Reprodução Instagram - 12.12.2023 Preta Gil

Preta Gil usou as redes sociais na última segunda-feira (11) para contar aos fãs que o tratamento dela contra um câncer no instestino havia chegado ao fim: “Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus”.



"Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu", explica.



O procedimento cirúrgico apontado pela filha de Gilberto Gil ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo. A cantora ainda agradeceu o apoio dos fãs, da família e dos profissionais que a acompanharam ao decorrer de todo o tratamento.



"Digo com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos: venci o câncer do intestino, venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do meu amor de vocês, da minha família e a competência irreparável dos médicos”, afirmou.

