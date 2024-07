Reprodução Instagram Gracyanne posa de biquíni e deixa marquinha à mostra

A influenciadora, fisiculturista e ex-dançarina do "Tchakabum" Gracyanne Barbosa, de 40 anos, virou assunto nas redes sociais, na última segunda-feira (15). O motivo? Ter sensualizado com um biquíni e mostrado a marquina após renovar o bronzeado no corpo.





"Termine o dia sempre com um pensamento positivo. Não importa como foi difícil hoje, amanhã é uma nova oportunidade para fazer melhor", escreveu ela, que recentemente se separou do cantor Belo em meio à acusações de traições de ambos os lados.





Nos comentários da postagem, fãs e seguidores rasgaram elogios, destacando a definição do físico dela. "Diva, corpo lindo e perfeito", afirmou um usuário do Instagram. "Musa", acrescentou outra. "Muito maravilhosa", opinou mais um. "A marombeira mais linda do Brasil", finalizou ainda um quarto internauta.





No último domingo (14), Gracyanne veio a público rebater algumas críticas que recebeu por ter postado fotos de lingerie . "Sinceramente? Acho uma grande bobeira! Quando um homem posta uma foto de sunga ou cueca, marcando [a região da genitália], a mulherada enlouquece, escreve coisas quentes, pede para ver mais ou postar outras fotos. Se outra mulher postar uma foto marcando, as mesmas vão lá criticar", disse.

Gracyanne compartilha a rotina fitness nas redes sociais Reprodução Instagram Gracyanne se separou de Belo em abril deste ano Reprodução Instagram Gracyanne posa de biquíni e deixa marquinha à mostra Reprodução Instagram





