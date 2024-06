Em entrevista à revista Breeza, especializada sobre o uso da cannabis, Gilberto Gil detalhou sua relação com as drogas ilícitas. "Durante muitos anos experimentei a cannabis, o peiote, o ácido lisérgico, a ayahuasca, experimentei vários transformadores, expansores de consciência porque, afinal de contas, estavam na pauta. Eram coisas pautadas pelo meu povo, pela minha geração, pelos meus iguais, pelos meus colegas", confessou. Reprodução

Apesar do hábito da juventude, Gilberto Gil já não tem mais os anseios de expandir a mente através das substâncias. Atualmente, ele faz uso apenas da maconha e destaca que está "cada vez menos frequente". "Eu não tenho nenhum impulso, nenhuma vontade de forçar os processos de transformação da realidade através de situações mentais porque não tenho vontade disso, não tenho mais." Reprodução

Além das drogas, Gilberto Gil também já se revelou uma pessoa aberta para explorar a sexualidade. Em 2023, ele revelou já ter tido relações sexuais com outros homens e acredita fielmente na bissexualidade dos seres humanos. Reprodução

"Essas questões de amor, amizade, respeito foram possíveis em momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Como disse, houve épocas em que ela se aproximou de outros", disse à revista Veja. Reprodução

Apesar disso, Gil destaca que sua preferência sempre foi pelo gênero feminino. "Atraído como tenho sido pelas mulheres, nunca. Nunca tive tesão num homem, como se diz. No entanto, por razões de delicadeza natural, educação, finura do trato, já tive proximidade com a sexualidade de outro, de outros", afirmou. Reprodução

Gilberto Gil também já teve um relacionamento breve com a cantora Maria Bethania, irmã de Caetano Veloso. "Fui apaixonada por Gilberto Gil. Mas ele me traiu, me largou lá chupando manga... Foi na Bahia antes de a gente ser profissional. [...] Aí eu me apaixonei e ele me dava muita corda. A gente namorava muito, a gente dava as mãos e passeava de ônibus", disse a cantora ao Google Arts & Culture. Reprodução

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Gilberto Gil sinalizou que fazia orações para que o então presidente se tornasse uma pessoa mais sensata. "É reiterar a necessidade de que o ser pleno da compreensão o habite, chegue até ele e passe a reger a sua mentalidade, seu modo de colocar suas energias, de viver", explicou em entrevista a Pedro Bial. Reprodução

Por fim, uma das maiores revelações de Gilberto Gil aconteceu em 2014, em entrevista ao Programa do Jô Soares, quando ele entregou que usava outro nome no ínicio da carreira. "Meu nome era Gilberto Moreira. Depois, alguém disse que seria melhor, por combinação de letras, que eu colocasse Gil". Reprodução