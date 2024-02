Reprodução/Instagram - 20.02.2024 Preta Gil rebate seguidora que criticou cicatrizes à mostra em foto de biquíni





Preta Gil perdeu a paciência e rebateu as críticas sobre as cicatrizes do corpo. Nesta terça-feira (20), uma seguidora que opinou sobre as marcas da cantora, que ficaram à mostra em uma sequência de fotos de biquíni publicadas por ela durante a viagem que fez para Salvador para curtir o Carnaval.



"Não tem necessidade de ficar mostrando isso. Coloca um maiô", escreveu a mulher, que teve sua identidade revelada nos Stories de Preta. As cicatrizes na barriga da são por conta da bolsa de ileostomia e da cirurgia à qual a artista teve de se submeter para retirar um tumor maligno no intestino.





Sem papas na língua, a cantora publicou uma sequência de vídeos nos Stories e respondeu a seguidora. "Eu não vou me esconder, amor. Então, fica quieta. Agora falando sério, serião: eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu sobrevivi! Eu venci um câncer, ela [a cicatriz] é um símbolo da minha luta, da minha vitória”, começou Preta.





“Eu não vou ter vergonha. Eu vou viver, eu vou ter essa cicatriz para o resto da vida. Vou parar de postar foto de biquíni?! Não tem condição. Eu não vou me esconder. São marcas de uma vida. Ah, minha senhora, por favor, né?!", continuou ela, que fez questão de compartilhar outro comentário, desta vez carinhoso.

"Preta Gil, não sei se você lê os comentários, mas saiba que você é inspiração para milhares de mulheres", escreveu a internauta. "Agora compartilhei um comentário que me importa", finalizou.

