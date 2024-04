Reprodução Instagram - 19.4.2024 Preta Gil e Giovanna Pitel

Apresentadora do “TVZ Multishow” , a cantora Preta Gil revelou, na última quinta-feira (18), que queria ter um relacionamento aberto . Nesse tipo de relação, os parceiros podem se envolver com terceiros sem que isso seja considerado infidelidade.



Ex-sister do “BBB 24”, Giovanna Pitel é adepta da relação não monogâmica e esteve no programa comandado por Preta Gil . Sabendo que a ex-BBB conhece o assunto, Preta decidiu pedir 'dicas' para ela.



“Acho chique isso [relacionamento aberto]. Tô em busca de uma coisa assim, sabia? ", admitiu Preta. “É mais tranquilo, eu tenho dez anos de relacionamento”, rebateu Pitel . Curiosa, a cantora pediu para que elas continuassem a conversa e pediu conselhos da alagoana.



“Depois a gente pode conversar sobre isso?”, questionou. “Querendo muito essas dicas. Vai vir aí um guia de Pitel de como ter um relacionamento não monogâmico", brincou Preta .

Relembre término conturbado

Em maio de 2023, Preta Gil e Rodrigo Godoy anunciaram a separação. À época, a cantora expôs que foi traída pelo então marido durante o tratamento de câncer que ela fazia . A pivô da separação era uma stylist que trabalhava com Preta.





