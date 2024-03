Reprodução Instagram - 18.3.2024 Preta Gil posta fotos com cicatrizes à mostra

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (18) para abrir um álbum de fotos e compartilhar com os seguidores como foi o fim de semana dela. A filha de Gilberto Gil esteve em Itacaré, onde participou do casamento do ator Romulo Arantes Neto e da influenciadora Mari Saad.







"Bahia, praia, família, amor e muito Axé! A combinação perfeita do nosso final de semana! Casamento Mari e Rômulo", escreveu ela como legenda da publicação que fez no Instagram. Nos registros, a atriz apareceu no casamento dos artistas, mas chamou a atenção pelas fotos de biquíni.





Isso porque a cantora fez postagem com as cicatrizes à mostra e foi elogiada pelos seguidores, que celebraram a filha de Gilberto Gil ter mostrado o "corpo real". Nos comentários, internautas rasgaram elogios à ela.



"Muito linda, representa todas nós", disse uma usuária do Instagram. "Preta, você me dá forças para aceitar as minhas cicatrizes", afirmou outra. "Cada dia mais reluzente", opinou um terceiro. "Acho bonito a atitude dela em mostra a realidade", escreveu uma quarta. "Um corpo lindo marcado pela dor, mas também pela resiliência e beleza de ser quem é. Preta, você realmente é uma pessoa inspiradora", elogiou ainda um quinto.

