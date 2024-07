Reprodução Youtube/ Instagram Marcia Fu e Key Alves

A participação de Marcia Fu no "De Frente com a Blogueirinha", exibido na última segunda-feira (1º), tem causado polêmicas entre os famosos. Após falar mal do programa de Eliana, a ex-atleta de vôlei se envolveu em outro embate, dessa vez com Key Alves, ex-participante do "BBB 22" e jogadora do mesmo esporte .







Isso porque Marcia criticou o desempenho de Key nas quadras e afirmou que não enxergava nela uma "atleta de alto rendimento". "Não é que ela joga diferente. Sendo sincera, não conheço muito a Key Alves jogando", completou. Mesmo sendo breve, o comentário viralizou nas redes sociais.





Depois de ver as declarações de Fu, Key Alves veio a público se pronunciar e rebater as críticas que havia recebido da ex-jogadora. "Só para reforçar que sou, sim, uma atleta de alto rendimento. Para quem não sabe, você se torna atleta de alto rendimento a partir do momento que chega no profissional. E eu cheguei", iniciou.





"Vocês podem tentar tirar isso, mas não vão, porque foram 13 anos treinando para isso. Então, falem que sou ruim, falem o que quiserem, meu contrato milionário com apenas 24 anos para a maior liga do mundo está garantido por dois anos, fora toda minha trajetória no voleibol", acrescentou a ex-BBB .





Key ainda enfatizou o incômodo com a crítica e reforçou que nunca "diminuiu" outros colegas de profissão. "Ninguém tem direito de rebaixar ou diminuir o trabalho de ninguém só porque é medalhista olímpica", argumentou.





"Ótimo para quem é e boa sorte para quem sonha e tenta chegar lá. Graças a Deus, nunca precisei diminuir a luta de ninguém, ainda mais de outra atleta do seu esporte. Que doideira, né? Não imaginava que ídolos faziam isso", concluiu ela.

