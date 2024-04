Reprodução/Instagram Key Alves desmente Record por envolvimento em A Grande Conquista

Nesta quinta-feira (18), a Record anunciou os 100 competidores da segunda edição de A Grande Conquista e Key Alves teve o nome envolvido com um participante.

A descrição do bancário Gustavo Mustafe afirma que ele é ex de Carla Prata e da ex-BBB. No X, antigo Twitter, a jogadora de vôlei desmentiu a informação da emissora.

"Que loucura é essa? Nunca namorei esse cara", escreveu ela.

Na sequência, Key admitiu um affair, mas declarou que o participante quer ganhar notoriedade com o seu nome. "Que absurdo! Se promover dizendo ser meu ex! Vai para a casa do caral**! Ficada não é namoro", completou.

QUE ABSURDO! Se promover dizendo ser meu ex ! VAI PRA CASA DO CARALHO!!!!! Ficada não é namoro! — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) April 18, 2024





Entre os nomes conhecidos que estarão no reality estão Aline Bina, irmã do Cezar Black; Amanda Martins, mãe da Lary; Bifão; Cátia Paganote, ex-Paquita; Claudia Baronesa, mãe do MC Gui; Fábio Gontijo, ex da Jenny Miranda; João Hadad; entre outros.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp