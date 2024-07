Reprodução Instagram/YouTube e SBT Eliana, Marcia Fu e Patrícia Abravanel

Dona de bordões e memes, a ex-atleta de vôlei e apresentadora Marcia Fu, de 54 anos, abriu o jogo sobre a saída de Eliana do SBT. “Programa chato”, opinou ela, que ainda rasgou elogios a Patrícia Abravanel.



As declarações foram dadas em entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, na última segunda-feira (1º). “Eu acho um programa um pouco chato. Tem que falar a verdade. Eu achava meio morno”, declarou Fu, em referência à Eliana e o antigo dominical apresentado por ela.



A ex-jogadora de vôlei ainda falou sobre o encerramento de contrato da loira com o SBT. “É melhor para ela lá na Globo”, avaliou Marcia, que atualmente trabalha como repórter do “Tá Na Hora”, do SBT.



Se por um lado, a ex-peoa de “A Fazenda” criticou Eliana e a atração dela, por outro, rasgou elogios a Patrícia Abravanel. A filha número 2 do dono do SBT apresenta o “Programa Silvio Santos”, exibido também aos domingos.



“O [programa] da Patrícia eu gosto, eu me dou muito certo com ela, acho legal o que ela faz e a responsabilidade dela. Fora de ser filha de quem é, ela tem que dar conta da audiência. Eu acho ela talentosa”, destacou Marcia Fu.

