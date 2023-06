Key Alves

Após o "BBB 23", Key Alves investiu ainda mais no perfil dela no OnlyFans e até virou a musa oficial da música "Novinha do OnlyFans". Ela também faz muitas "publis" nas redes sociais e "colabs" com outros criadores de conteúdo da plataforma. A ex-sister atingiu os 10 milhões de seguidores no Instagram, muito mais que Amanda, que tem 3,1 milhões. Além disso, se envolve frequentemente em polêmica, se mantendo presente na mídia.