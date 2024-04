Reprodução/Instagram Key Alves e Mani Rego

Key Alves, que brilhou no elenco do "Big Brother Brasil 23", da Rede Globo, também usou o X, antigo Twitter, para se manifestar a respeito das últimas notícias envolvendo o romance de Davi Brito e Mani Rego. "É sempre assim pós-reality. Eles vão embora, Mani", escreveu a ex-jogadora de voleibol numa clara referência (e cutucada, é claro!) ao affair que viveu com o agroboy Gustavo Benedeti na casa.

Mas não foram todos os "usuários" que viram a publicação com bons olhos, não. O primeiro ressaltou: "Mulher, supera a relação imaginária com o cowboy, supera! Para de querer fazer tudo ser sobre você, biscoiteira!". O segundo narrou: "Cara, te preserva, pelo amor de Deus". Já o terceiro mandou na lata: "Está pegando o bonde andando. Mani que terminou".





Reprodução/Instagram Davi Brito e Mani Rego

Para quem não está por dentro da polêmica, Celsilene Rego, também conhecida como Mani Rego, quebrou o silêncio e fez um desabafo na noite deste sábado (20). Em um dos trechos, a baiana declarou que soube da "mudança do status do meu relacionamento por entrevistas" e tirou o título "esposa de Davi" de sua bio no Instagram. Xi!

É sempre assim pós reality eles vão embora mani!!! — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) April 21, 2024





Mulher, supera o “relacionamento” imaginário q vc teve com o cowboy, supera!!! Para de querer fzr tudo ser sobre você!! Biscoiteira!! — carlinhos tesfaye 🚗 (@carlinhoslima09) April 21, 2024





Mulher, supera o “relacionamento” imaginário q vc teve com o cowboy, supera!!! Para de querer fzr tudo ser sobre você!! Biscoiteira!! — carlinhos tesfaye 🚗 (@carlinhoslima09) April 21, 2024