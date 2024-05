Reprodução/Instagram A fila andou para Key Alves

Parece que o affair com o jogador James Rodríguez ficou no passado para Key Alves. A ex-BBB entregou nas redes sociais a identidade do seu novo namorado, que é cantor sertanejo. O artista se apresentou neste sábado (4) em Uberaba (MG) e foi acompanhado pela amada.

Trata-se do sertanejo Bruno Rosa. Ela repostou um vídeo publicado por ele dos bastidores da viagem rumo ao show em Minas Gerais e escreveu "Você e eu".

Já neste domingo (5), Key Alves apareceu em cliques usando uma camiseta estampada com fotos e o sobrenome do cantor. No mesmo post, Key ainda mostrou uma rosa que ganhou do namorado.

"Rendida ao amor", afirmou a influenciadora através da legenda. Bruno Rosa, por sua vez, comentou: "Eu me entreguei, linda!". Veja as imagens abaixo:

