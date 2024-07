Reprodução Rede Globo Tony Ramos e Gloria Pires como Antônio e Irene La Selva em 'Terra e Paixão''

Um dos filmes nacionais mais conhecidos pelo público ganhou outra sequência. Protagonizado por Gloria Pires e Tony Ramos, "Se Eu Fosse Você" volta às telonas pela terceira vez. As gravações começam ainda neste ano e serão ambientadas em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.







O prefeito da cidade, André Português, deu detalhes sobre a produção por meio das redes sociais. "Recebi em meu gabinete os produtores de cinema Walkiria Barbosa e Marcos Didonet para anunciarmos uma incrível novidade: Miguel Pereira será, mais uma vez, cenário de um filme nacional! Desta vez, a produção será a continuação de 'Se Eu Fosse Você 3', estrelado por Tony Ramos e Gloria Pires", contou ele.





"Produções como essa, além de estimularem o cinema nacional, geram empregos e aquecem a economia local. Será muito especial gravar a sequência de Se Eu Fosse Você 3 em nossa cidade", acrescentou o político.





Repetição de parceria

Além de terem interpretado um casal nos dois primeiros longas da franquia "Se Eu Fosse Você", Tony Ramos e Gloria Pires colecionam na carreira trabalhos em que foram pares românticos um do outro, principalmente em novelas da Rede Globo.





Em "Terra e Paixão", substituída pelo remake de "Renascer", eles eram os vilões Antônio e Irene La Selva. Fora a recente narrativa, também formaram casais ficcionais em "Belíssima" (2005), "Paraíso Tropical" (2007) e na adaptação de "Guerra dos Sexos" (2012).

