Tiago Ghidotti Key Alves é confirmada em nova liga americana de vôlei

Anúncio oficial aconteceu nesta quinta-feira (25) nas redes sociais da atleta Key Alves e do torneio

Na tarde da última quinta-feira (25), a atleta Key Alves foi a mais nova anunciada da liga americana de vôlei. A notícia foi dada através das redes sociais da ex-BBB e pelos canais oficiais do torneio. Com um contrato de 2 anos, Key Alves irá para os Estados Unidos em novembro a fim de começar sua preparação para o campeonato, que tem início previsto para fevereiro de 2025 com uma duração de 4 meses.

A nova LOVB (Liga Norte Americana) anunciou a jogadora, cujo time e cidade ainda estão pendentes: “Estou muito feliz! Foram meses de luta e agora finalmente voltar a jogar é muito gratificante, ainda mais em uma liga americana, né?! Rs. O vôlei sempre foi e vai ser meu maior sonho, e podem aguardar que vai ter muita Key nas quadras em 2025 e 2026.” compartilha a atleta.

Key Alves joga desde seus 11 anos, mas em 2022 sofreu uma lesão onde teve que ficar afastada das quadras para fazer uma cirurgia no joelho. Realizou a mesma no começo deste ano e agora está em fase de recuperação, com treinos e fisioterapia.

Foto: Reprodução / Instagram – Divulgação: Gabriella Puerta – Caldi Comunicação

