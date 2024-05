Reprodução/Instagram Key Alves e Bruno Rosa

Key Alves usou as redes sociais na noite de sábado para se declarar ao namorado, Bruno Rosa. A jogadora de vôlei compartilhou, por meio dos stories do Instagram, uma foto agarradinha com o cantor, que estava em um show em São José do Rio Pardo, São Paulo.

"Bom show, meu bem. Tô morrendo de saudade já", escreveu a ex-BBB na legenda. O cantor, por sua vez, correspondeu ao compartilhar a imagem: “Saudades, bem”, escreveu ele.

O casal assumiu o relacionamento no último domingo (5), pelas redes sociais, após um show do cantor em Uberaba, Minas Gerais.

Key Alves apareceu em cliques usando uma camiseta estampada com fotos e o sobrenome do cantor. No mesmo post, Key ainda mostrou uma rosa que ganhou do namorado."Rendida ao amor", afirmou a influenciadora através da legenda. Bruno Rosa, por sua vez, comentou: "Eu me entreguei, linda!".