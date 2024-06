Reprodução Instagram - 27.6.2024 Preta Gil e Kanalha

Namoro ou amizade? Em meio a rumores de que estão vivenciando um romance, Danrlei Orrico , conhecido popularmente como Kanalha , e Preta Gil trocaram declarações nas redes sociais e aumentaram as especulações de que estariam se envolvendo amorosamente.





Por meio dos stories do Instagram, na última quarta-feira (26), Kanalha fez uma publicação em homenagem à filha de Gilberto Gil e destacou a "amizade" que tem com ela. "Sem dúvidas, uma das pessoas mais fod*** que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha. Que a nossa amizade seja indestrutível", escreveu.





Após a declaração do então amigo, Preta Gil também veio a público responder a homenagem que ganhou. "Te amo", escreveu a cantora, através de uma publicação feita nas redes sociais. Eles são constantemente vistos juntos em clima de romance, porém nunca explicaram se são somente amigos ou se realmente estão se envolvendo.





Preta Gil solteira

Desde que colocou um fim no casamento com Rodrigo Godoy em 2023, a musicista não assumiu nenhum relacionamento publicamente. A separação de Preta com Godoy ocorreu em meio ao tratamento dela contra um câncer no intestino.





À época, a filha de Gilberto Gil afirmou que a r elação tinha terminado por conta de um caso extraconjugal do então marido com uma stylist que trabalhava para ela. Após o divórcio, amigos de Preta, como Carolina Dieckmann e Gominho , prestaram apoio à cantora.

