Reprodução Após traição durante câncer, ex de Preta Gil pede desculpas: 'Evoluir'

Praticamente um ano depois da separação, Rodrigo Godoy postou um pronunciamento onde assume ter traído Preta Gil e pediu desculpas pela infidelidade . Apesar de ser um dos assuntos mais falados do momento, a cantora ignorou o vídeo e saiu para se divertir com amigos na madrugada desta terça-feira (9).

Preta estava apresentando o “TVZ”, programa do Multishow, quando o ex-marido postou o vídeo. Assim que a atração acabou, a artista saiu para beber com os amigos e não se pronunciou até o momento.

A cantora ainda não falou nada, mas uma das amigas dela, Ju de Paulla, se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.

""Não precisa vir se justificar da sua falta de cautela com sua ex mulher que teve câncer! Balela demais esse papo de: o que eu fiz lá atrás não pode ser mudado! Você poderia ter continuado a seguir tua vida sem essa explicação que falou, falou e não disse nada. Tem que lembrar que quem expôs tua mulher foi você, o julgamento da internet foi consequência do teu feito!", disparou a influenciadora.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp