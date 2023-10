Reprodução/Instagram Preta Gil

A cantora Preta Gil deu mais detalhes dos bastidores da separação conturbada com o ex-marido Rodrigo Godoy. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (6), a artista revelou que soube da traição após ter iniciado o processo de divórcio.



Em abril, Preta Gil anunciou que estava se separando do personal trainer Rodrigo Godoy após 9 anos de casamento. Pouco tempo depois do anúncio, rumores de traição foram expostos em sites e nas redes sociais.

Apesar da crise no relacionamento, Preta Gil afirmou que não sabia das traições quando pediu a separação. "Tem mulheres que não conseguem sair de relações abusivas e muitas são abandonadas no meio de um tratamento. Eu tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: 'Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem'", disse a Veja.

No final de 2022, Preta Gil foi diagnosticada com um câncer no intestino. Questionada se o tratamento oncológico provocou uma crise no relacionamento, a cantora expôs que a relação com Rodrigo Godoy já estava fragilizada.

"Já estava ruim antes da doença. Descobri depois que eles — meu ex-marido e minha ex-funcionária — já vinham mantendo uma relação extraconjugal fazia tempo, o que justifica muita coisa que estava ruim no meu casamento. Você sente a pessoa distante, diferente, fria, acha que é uma crise. Depois, tudo faz sentido", refletiu.

Para Preta Gil, descobrir a infidelidade do marido foi como uma 'bomba' e precisou se dedicar para tratar do emocional. "No meio de um tratamento oncológico, com uma separação, com uma traição, uma bomba dentro da bomba. Eu tive esse fator, outras pessoas vão ter outros fatores, como problemas profissionais, financeiros, familiares. Mas cuidar da nossa saúde emocional é fundamental para que o tratamento seja bem-sucedido".

Em agosto, Preta Gil anunciou que, após cirurgia de retirada de tumor, estava livre de células cancerígenas. Apesar disso, o tratamento continua e ela entrega a maior motivação.

"Eu tenho uma neta de 7 anos que eu quero ver crescer, um filho lindo, o Francisco, uma família maravilhosa, amigos que cuidam de mim. Eu quero envelhecer, viver e produzir muita coisa ainda. Amo a vida, tenho vontade de morrer muito velhinha. Então me apeguei a isso para chegar à cura", declarou.

