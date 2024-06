Reprodução: Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine

Após Leonardo declarar que aprovava Bruna Marquezine como nora, os encontros públicos da atriz com João Guilherme passaram a ser cada vez mais frequentes. Na última quarta-feira (26), o jovem de 22 anos compartilhou registros da viagem que faz em Tóquio, no Japão, e fãs descobriram que Marquezine também está lá.







Uma das fotos publicadas por João mostra duas mãos femininas segurando um cachorrinho. O 'detalhe' não passou despercebido entre os internautas, que passaram a especular que a dona da mão era Bruna Marquezine e que ela estaria com o irmão de Zé Felipe.

Reprodução Instagram - 27.6.2024 Fãs apontaram que a mão feminina segurando um cachorro era de Bruna Marquezine









Após diversos comentários na web, Bruna confirmou que estava no Japão. Por meio das redes sociais, ela também publicou fotos em Tóquio e alvoroçou a base de fãs que torce pelo romance dela com o filho de Leonardo. A dupla de atores é alvo de rumores de affair desde o ano passado.





Embora não tenham oficializado a relação como um namoro, os dois já foram flagrados diversas vezes juntos: Bruna já surgiu sentada no colo de João e eles foram juntos ao desfile de inauguração da marca de Sasha Meneghel. Além disso, Leonardo confirmou o envolvimento deles ao dizer que achava "ótimo" ter Marquezine como nora.

