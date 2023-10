Reprodução Cantora relatou mais detalhes sobre processo de sepração

No “De Frente Com Blogueirinha” desta semana, Preta Gil revelou detalhes de como foi a separação com o ex-marido, Rodrigo Godoy. O casamento chegou ao fim após ser exposto que o rapaz traiu a cantora com a ex-estilista dela, Ingrid Lima. “Era cega, não sei o que era. Tinha uma relação de muita confiança com ele. Não desconfiava", disse.

"Comecei a ter um ‘ranço’ com ela [a ex-stylist], que é uma coisa do nosso feeling. A gente que é mulher sente. E comecei a ter uma rusga que ela não estava me descendo. Era uma sensação, uma intuição. Não tinha uma coisa de fato. Tanto é que paramos de trabalhar juntas, mas era tarde demais. Eles já estavam conectados”, contou.

Preta falou que sabia que o casamento não estava bem, mas que achava que era apenas uma crise e que tudo se resolveria. “Estava levando muito para esse lado e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise. Tanto que nos desligamos profissionalmente. Trabalhamos juntos por oito anos [Rodrigo era produtor de Preta] e achava que era por esse lado e não me toquei. Depois que descobri, tudo passou a fazer sentido. O que mais me choca não é a traição. Ela acontece, pode acontecer comigo, com você, é carnal”, afirmou.

“O mais grave é o enganar, o manipular, o esconder", completou. Na visão da cantora, tudo se tornou “mais grave” porque a notícia explodiu no mesmo tempo em que foi diagnosticada com câncer.

“Eles começaram a ficar em outubro, há um ano. Seja homem. A sua mulher está com câncer, pede [a amante] para dar um tempo. Ele não cuidou”, desabafou a artista.

“O trauma dessa dor, de separar, ver que foi traída, abandonada, manipulada. Durante todo esse processo para descobrir a verdade — porque [você] nega — fui forçando os dois a falarem tudo. Ainda teve isso. Ainda não tive a verdade dita pra mim espontaneamente. Tive que ir na marra.”

Preta e Rodrigo não se viram mais depois da separação. “Já tem uns quatro meses [que não o vejo]. Tivemos uma conversa que não foi nada boa. Tirei o nome dele da minha identidade”, revelou. “Graças a Deus nos separamos, era terrível chegar em um lugar, hotel, e ser a senhora não sei o que [Godoy]. Pedia para pararem de me chamar desse nome. E é uma pena, porque era uma história muito linda que terminou de uma maneira muito drástica.”