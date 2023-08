Reprodução Pabllo Vittar e O Kanalha





Danrlei, O Kanalha se pronunciou nas redes sociais neste sábado (12) após sua ex-namorada falar que ele a trocou por Pabblo Vittar. No começo do ano, o cantor e a drag queen lançaram uma música. "As declarações expostas na mídia tem o único objetivo de tentar ofuscar o sucesso do cantor e de se beneficiar dele", pontuou.





A confusão começou após a ex-namorada de Danrlei, Quele Souza, postar um extenso texto nas redes sociais nesta semana em que confirmou a traição.

"Ficou um ano me adulando para eu dar uma chance a ele. Aí, quando eu dou, ele vai lá e me troca por alguém que disse que ajudaria a ter fama nacional. Eu tentei terminar com ele no começo, ele dizia que não, que queria casar comigo. Aí, depois, me deixou quase depressiva para ir atrás de vocês sabem quem", disse.

A versão de Quele logo viralizou, e as assessorias de imprensa de ambos os artistas se pronunciaram sobre o tema. Enquanto a equipe de Pabllo limitou a dizer que a informação "não procede", os representantes de Danrlei fizeram uma nota direcionada à imprensa em que afirmaram que a ex-namorada do artista se aproveitou da situação para se promover:

"As declarações expostas nas mídia tem o único objetivo de tentar ofuscar o sucesso do cantor e de se beneficiar dele, através da autopromoção e da exposição da marca de sua empresa no plano de fundo das entrevistas", acusou.

