A influenciadora e apresentadora Patrícia Ramos, de 27 anos, está em um novo relacionamento. A revelação foi feita pelas redes sociais na última quarta-feira (26). Ela não assumia uma relação publicamente desde o conturbado divórcio com o ex, Diogo Vitório, em 2023.



“The black girl is loving ['A garota preta está apaixonada', traduzido para o português]”, escreveu ela como legenda da postagem veiculada no Instagram. A apresentadora está namorando com o atleta e jogador de futebol Luiz Fernando.



Embora tenham confirmado o romance somente na última quarta-feira (26), o casal já era alvo de especulações e rumores de affair na web. Isso porque passaram a ser vistos com frequências nos mesmos lugares, além das interações em redes sociais , que foram percebidas pelos internautas.



Quem é ele?

Novo namorado da ex-apresentadora da Globo Patrícia Ramos, Luiz Fernando é jogador de futebol e assume a função de volante nos gramados. Aos 29 anos, o competidor começou a trajetória no Fluminense e passou por outros times. Ele é natural do Rio de Janeiro.

