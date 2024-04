Reprodução/Instagram A cantora deixou o suposto namoro sem graça após elogio ao vivo

Na última segunda-feira (8), Preta Gil recebeu o cantor Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, no TVZ, do Multishow, e chamou a atenção após fazer uma declaração ao vivo. A cantora fez uma piada com o nome artístico do suposto namorado e o deixou sem graça.

Desde janeiro deste ano, o suposto casal é alvo de rumores sobre um possível namoro. Os dois foram vistos juntos no Carnaval e depois em um camarote do festival Lollapalooza.

Preta Gil questionou o motivo de seu nome artístico ser O Kanalha e ressaltou que ele não aparenta ser alguém ruim: "A primeira vez que eu te conheci, achei que você fosse de outro jeito, por causa do nome".

"Você fala O Kanalha e acha que o cara vai chegar cheio de marra. Conversei por dois minutos e falei: 'Gente, mas ele é um fofo'. Aí ele disse: 'Não fala isso, vai acabar com minha fama!'", brincou.







"Foi muito incrível desconstruir isso no coração de muita gente, é como assistir a um filme e amar o vilão, por causa do nome. Mas amado por todas, pelas maridonas", respondeu ele. "Esse seu personagem está dando certo, pode manter", acrescentou ela.

"Fiquei fraquinha mesmo, gente. Não tem condição. É uma loucura", disparou a cantora ao ouvi-lo cantar Fraquinha. "O nêgo doce sou eu em pessoa mesmo. Essa inspiração veio através dos comentários das fãs, as brincadeiras, dizem que eu tenho um tempero que deixas elas fraquinhas. O pessoal já vai interagindo. Na verdade eu tenho o tempero do dendê, mas acabado ficando doce", completou o artista.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko