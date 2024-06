Reprodução Instagram - 27.6.2024 Regina Casé surpreende ao surgir em motel para comemorar 28 anos com marido

A atriz e apresentadora Regina Casé, de 70 anos, surpreendeu os seguidores na última quarta-feira (26). O motivo? Ter ido ao motel com o marido, Estêvão Ciavatta , de 56 anos, para comemorar 28 anos ao lado do companheiro.



De roupão branco e com as pernas de fora, a intérprete da vilã Zoé em “Todas as Flores” brincou com o programa escolhido pelo casal para celebrar a data. Casé ainda detalhou os motivos que a fizeram decidir optar pelo motel.



“28 anos de Yayá e Yoyô! Quem tem um namorado, que depois desse tempo todo, na avenida Niemeyer, de carro, sem combinar, do nada, dobra à direita, sobe a ladeira, para passar uma noite de amor em um motel com uma lareirinha falsa? É para se apaixonar mais, né? Te amo, Yoyô”, declarou na legenda da postagem.



Juntos há 28 anos, Regina Casé e Estêvão são pais de Roque . Além do caçula, Casé tem uma filha fruto da antiga relação com Luiz Zerbini: Beatriz Zerbini. Os últimos papéis da atriz na TV aberta foram a vilã Zoé, de “Todas as Flores” , e a protagonista Lurdes, de “Amor de Mãe”.

