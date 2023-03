Reprodução/Facebook Preta Gil - 3/3/2023 Gominho e Preta Gil





O apresentador Gominho pediu demissão na rádio "Sua Salvador FM", da Bahia, para morar no Rio de Janeiro e ficar perto de Preta Gil enquanto a cantora estiver em tratamento contra o câncer no intestino.



Em contato com a coluna, Gominho explicou a situação. Ele vai se despedir dos ouvintes da rádio baiana, oficialmente, na segunda-feira (6). "É verdade, sim. Eu pedi [demissão] e estou indo para o Rio de Janeiro no meio do mês e vou ficar lá com a minha Pretoca [Preta Gil] até o fim do tratamento e eu senti muito essa vontade, desde o Carnaval", disse Gominho à coluna.

O apresentador, que também investe em projetos como cantor, acredita que é um momento de estar com Preta. "Estou indo dar meu amor para ela. Desde quando eu decidi, as pessoas falam: 'que bom, que bom'. E eu estou muito disposto a deixar tudo para ficar com ela (...) Vou lá ficar com minha irmã, que é uma família que Deus me deu", completou.

Além de Preta, Gominho cultiva amizades no meio artístico, como Ivete Sangalo. O apresentador já morou com Preta Gil em outro momento da carreira, em 2013, quando eles criaram a "Diamond Family", com Rodrigo Godoy (marido de Preta), Jude Paulla e Duh Marinho.







Preta Gil, de 48 anos, contou aos fãs, no dia 10 de janeiro, que estava com um adenocarcinoma na porção final do intestino. De lá para cá, Preta recebeu apoio de amigos, familiares, fãs e famosos na luta contra o câncer. A artista, que completa 20 anos de carreira neste ano, precisou cancelar a agenda de Carnaval e o tradicional Bloco da Preta para focar na recuperação.