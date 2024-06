Reprodução Instagram - 25.6.2024 Sabrina Boing Boing com colar cervical

Na última segunda-feira (24), a DJ, influencer e tatuadora Sabrina Boing Boing , de 39 anos, veio a público relatar que estava com uma inflamação no pescoço após ter ido a um show. Desde que colocou seis litros de silicone, ela tem enfrentado dificuldades no dia a dia: recentemente, chegou a travar a coluna.





Com um colar cervical, Boing Boing explicou aos fãs o motivo de estar com o equipamento de saúde que imobiliza articulações da região. "Está tudo bem, são só efeitos colaterais do show. Exagerei batendo cabelo, pulando igual uma louca. Esqueci que pular é exercício de impacto", iniciou, por meio dos stories do Instagram.





"Está tudo bem, estou com inflamação, vou tomar os remédios e ficar de repouso. É que fiquei muito tempo sem sair, o show estava muito bom e me empolguei demais. É óbvio que o peso da prótese colaborou também", acrescentou ela, que já revelou o desejo de reduzir a quantidade de silicone dos seios.





Sabrina ainda destacou que acabou 'exagerando' por conta da emoção que sentiu durante o show. "Quem ama música entende que não dá para controlar. Pulei muito, quase derrubei o celular na pista, bati o cabelo na mulher que estava do lado, quebrei o salto do sapato, perdi o chinelo e rasguei meu vestido", explicou.



"É melhor se aposentar logo", brincou a DJ. Neste mês, a produtora de conteúdo adulto viralizou nas redes sociais ao contar que havia recebido uma proposta de 50 mil dólares para se prostituir. "Não trabalho como acompanhante, não adianta mandar 200 mensagens com proposta. Recebo cada proposta que varia de R$ 10 a R$ 10 mil, já recebi proposta de 50 mil dólares", pontuou à época.

