Reprodução/Instagram Com 6 litros de silicone, Sabrina Boing Boing comemora saúde após prótese rompida

Já fazem três meses desde que Sabrina Boing Boing passou por uma cirurgia para trocar uma protése de silicone que rompeu e colocar três litros do material em cada seio. No domingo (19), a DJ fez uma publicação no Instagram refletindo como essa mudança trouxe benefícios não só à sua autoestima, mas também à sua saúde.



"Três meses dos procedimentos cirúrgicos que, muito mais que trazerem minha autoestima de volta, trouxeram minha saúde", escreveu ela.

"Tudo que estava desregulado normalizou. Realmente eu não tinha ideia do mal que aquela prótese rompida estava fazendo no meu organismo", garantiu Sabrina.

A DJ passou pelas cirurgias em março e mostrou detalhes nas redes sociais. Ela já tinha dois litros de silicone em cada seio e decidiu aumentar para três. Na mesma época, também passou por outros procedimentos estéticos, tendo feito uma lipo HD e enxerto de gordura nos glúteos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp