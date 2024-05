Reprodução/Instagram Com 6 litros de silicone, Sabrina Boing Boing comemora saúde após prótese rompida

A DJ e influenciadora Sabrina Boing Boing, de 39 anos, afirmou nesta quarta-feira (22) que não pensa mais em aumentar as próteses mamárias. Ela completou três meses da troca de silicone nos seios, colocando três litros em cada. Entretanto, a DJ pegou seus fãs de surpresa ao afirma que cogita, inclusive, diminuir os seios.



Nos Stories do Instagram, Sabrina começa: "Eu não estou me adaptando ao tamanho. Por exemplo, nesse exato momento, eu tô com uma dor no meu pescoço, é a parte aqui atrás pescoço, que é onde as pessoas ficam corcunda. Então, eu tenho que ficar me policiando porque o peito já tá quase encostando nas pernas”.

A DJ continua: "Uso fica uma marca aqui do sutiã que não tá fechando e eu uso dois por causa do peso. Ta sendo bem difícil dormir, fico virando de um lado pro outro…Então isso tá atrapalhando meu sono. Sem falar que, por exemplo, agora pouco eu estava tatuando. E aí pensa que o peito fica indo na bancada encostando no cliente e fica pesado. Então jamais aumentar! Ficando bem Claro que não tem nada a ver com o resultado estético, meu peito tá lindo, mas não ta funcional”.

Boing Boing finalia: "Não se surpreendam se eu reduzir, porque eu tinha uma cabeça, uma mentalidade…. Eu vou pensar em primeiro lugar em mim, porque sou eu que Carrego esse peso todo. E se eu não tô me sentindo bem eu não vou segurar 6 L nas costas, aí porque eu vejo que o negócio não tá muito fácil, tá me incomodando! Sim, tá me incomodando”.

O desconforto de Sabrina pegou os seguidores de surpresa, uma vez que no último domingo (19) a DJ fez uma publicação no Instagram refletindo como essa mudança trouxe benefícios não só à sua autoestima, mas também à sua saúde. Na ocasião, ela disse: "Três meses dos procedimentos cirúrgicos que, muito mais que trazerem minha autoestima de volta, trouxeram minha saúde".

"Tudo que estava desregulado normalizou. Realmente eu não tinha ideia do mal que aquela prótese rompida estava fazendo no meu organismo", garantiu Sabrina.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp