A influenciadora, tatuadora e produtora de conteúdo adulto Sabrina Boing Boing, de 39 anos, usou as redes sociais no último domingo (9) para contar aos fãs e seguidores que recusou uma proposta de 50 mil dólares para fazer programa. O valor equivale à cerca de R$ 267 mil.





Sabrina destacou que, embora faça publicações em plataformas de conteúdo adulto, ela não trabalha como acompanhante. "Parece que o negócio lá [em sites de conteúdo adulto] é anúncio dos classificados de acompanhante", reprovou a tatuadora, que recentemente revelou o desejo de retirar parte dos 6 litros de silicone que tem nos peitos.





"Não trabalho como acompanhante, não adianta mandar 200 mensagens com proposta. Recebo cada proposta que varia de R$ 10 a R$ 10 mil, já recebi proposta de 50 mil dólares. Tudo que falo, tenho como provar. Não é porque trabalho com conteúdo sensual, que estou disposta a fazer tudo", completou a DJ.



Sabrina descartou qualquer possibilidade de trabalhar como garota de programa e frisou aos internautas que apenas continuará produzindo os conteúdos sensuais. "Nem tudo é sobre dinheiro. Coloca na cabeça, de mim, Sabrina, o máximo que vocês vão ter é aquilo ali. O que tem, está lá. Está bom? Aproveita. Não está? Tem milhares para você escolher. Cada um é cada um", finalizou.

