Instagram Sabrina Boing Boing compartilha série de fotos sensuais antes de cirurgia para diminuir silicone

A DJ e tatuadora Sabrina Boing Boing, de 39 anos, compartilhou um dos últimos registros com as próteses de seis litros. A publicação foi feita nesta terça-feira (18), antes da retirada de 3 litros de silicone. A loira exibiu o corpão em um maiô cavadão e fez poses sensuais para a câmera, e afirmou que pretende postar mais algumas fotos com as próteses.



"Modo sereia atualizado com sucesso.Sim, vou postar mil fotos para aproveitar os 3 litros antes de diminuir. E o medo de sentir falta depois!? Bem que eu poderia arrumar um trabalho que ficasse só de biquíni ou maiô o tempo todo né, Vamos aproveitar porque TUDO PASSA!", escreve a influencer.

No último sábado (15), Sabrina utilizou os Stories do Instagram para anunciar que já estava com a data marcada para retirar 3 litros de próteses de silicone.

Sabrina havia feito o implante no início de fevereiro. Entretanto, a loira não se adaptou ao tamanho, sempre relatando desconforto com o volume excessivo.

"Agora é oficial! Já temos até data para a retirada das próteses de 3 litros”, afirmou a DJ, que ficou conhecida nos anos 2000 como a 'Pamela Anderson brasileira'.

