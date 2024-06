Reprodução/Instagram Sabrina Boing Boing

A DJ, tatuadora e influencer Sabrina Boing Boing, de 39 anos, usou as redes sociais para contar que pretende diminuir os seis litros de silicone que havia colocado. As dificuldades no cotidiano motivaram a decisão da redução.



Segundo ela, hábitos, como andar de bicicleta na academia, foram prejudicados por conta do tamanho volumoso dos seios. Ao contar da tentativa de fazer bicicleta na academia, Boing entregou: “Bati a teta na perna”.



“Hoje, fui à academia e adoro fazer a aula de bicicleta que você tem que ficar mais inclinado. As costas pareciam que iam quebrar no meio, sem falar que bati a teta na perna. Onde estava com a cabeça quando achei que teria uma vida normal?”, acrescentou.



Recentemente, a tatuadora pontuou que o tamanho dos seios a prejudicava no trabalho, já que a mama encostava nos clientes. Além disso, disse que estava ficando com dores no pescoço e tendo dificuldades na hora de dormir.



“Está sendo bem difícil dormir, fico virando de um lado para o outro. Então isso está atrapalhando meu sono. Sem falar que, por exemplo, agora pouco eu estava tatuando. E aí pensa que o peito fica indo na bancada encostando no cliente e fica pesado”, contou em maio deste ano.

