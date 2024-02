Reprodução / Instagram Sabrina Boing Boing mostra a recuperação de cirurgia plástica

Sabrina Boing Boing colocou próteses de seis litros de silicone nos seios e agora faz parte da lista das mulheres com as maiores próteses mamárias do mundo. A influenciadora contou que o tamanho que ela tem que usar de silicone agora, o extra GG, não existe no Brasil.

"Meu primeiro sutiã para os meus novos peitos! Os bojos dele são extra GG e a parte das costas é adaptada", disse.

A DJ contou que agora não pode mais sair sem sutiã como era acostumada. "Eu nunca usava sutiã, porque meus seios eram firmes e porque as alças machucavam, mas, dessa vez, o médico disse que 'nem pensar, pois está muito pesado!", destacou.

Sabrina também afirmou que agora precisa ser mais consciente em relação à saúde, já que as próteses causam riscos à pele e à coluna. "Inclusive, o doutor disse que preciso ter muito cuidado com a incisão, que está no limite! Preciso ter cuidado com os pontos reforçados, curativos e monitoramento, estou passando a maior parte do tempo deitada! Afinal de contas, são seis litros", explicou.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente