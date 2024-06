Reprodução Instagram - 21.6.2024 Sabrina Boing Boing procurou quiropraxista após travar coluna

A influenciadora, produtora de conteúdo adulto e DJ Sabrina Boing Boing, de 39 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (20) para contar que o pescoço e a coluna ficaram travados por conta da prótese de silicone de seis litros que ela colocou recentemente.





Ela já tinha dito que se arrependeu do procedimento. Isso porque passou a enfrentar dificuldades diárias devido ao alto volume dos seios. "Como fiquei muito tempo tatuando, e já falei que o peso aqui tem atrapalhado para isso, imagina seis horas debruçada para fazer o trabalho. Travou as costas da menina", contou nos stories do Instagram.





"Não dormi, o pescoço está duro, as costas estão duras, consegui um horário na quiropraxia. Vamos tentar destravar porque não posso continuar desse jeito. De pé, pareço uma senhorinha toda encolhida. Espero que saia de lá desenrolada, porque amanhã tenho tatuagem cedo. Já tomei anti-inflamatório e relaxante muscular, mas não tem jeito", acrescentou Boing Boing.



Sabrina relatou outras dificuldades que tem tido, como complicações na hora de agachar ou até mesmo para se deitar. "A sensação que dá é que o pescoço está encolhido e a dor, não dá para agachar, não dá para deitar. Não vou ficar reclamando, porque fui eu quem procurei isso", destacou.





No dia 7 deste mês, a produtora de conteúdo adulto revelou que não estava conseguindo nem se exercitar por conta dos seios. "Hoje, fui à academia e adoro fazer a aula de bicicleta que você tem que ficar mais inclinado. As costas pareciam que iam quebrar no meio, sem falar que bati a teta na perna. Onde estava com a cabeça quando achei que teria uma vida normal?", disse à época.

