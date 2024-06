Reprodução Instagram - 4.6.2024 Nicolas Prattes pilota lancha

Prestes a voltar à Rede Globo no horário nobre da emissora, o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (4) para compartilhar registros dele enquanto pilotava uma lancha. Além da base de fãs, o namorado de Sabrina Sato foi elogiado por Rafael Vitti, de 28, que o comparou com Tom Cruise, de 61.





"Nosso Tom Cruise", escreveu o marido de Tata Werneck e pai de Clara Maria nos comentários da postagem feita por Prattes. Na publicação, o artista, que aparecia com calça jeans e regata branca, foi tietado pelos seguidores que o acompanham na web.





"Esse homem é perfeito, faz de tudo", afirmou uma usuária do Instagram. "Ninguém segura ele", completou uma segunda. "Aonde foi que errei para não ter um boy desse?", brincou uma terceira internauta. "Deslumbrante", elogiou uma quarta seguidora.





Namorada de Nicolas, Sabrina Sato também usou as redes sociais para elogiar o companheiro. "Ai que lindo", declarou a apresentadora e ex-BBB, que ainda colocou emojis de coração e fogo no comentário. O casal assumiu o relacionamento em fevereiro deste ano.





Após ter interpretado Diego em "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, Prattes fará outra parceria com o autor. Nicolas será um dos quatro protagonistas de "Mania de Você", narrativa que substitui "Renascer" em setembro. Além de Nicolas, a trama é estrelada por Chay Suede, Gabz e Agatha Moreira.

