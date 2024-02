Reprodução/Instagram - 26.02.2024 Nicolas Prattes assumiu romance com Sabrina Sato





Nicolas Prattes surgiu no mesmo local que Sabrina Sato, após assumir o romance com a apresentadora. Nas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo com a mesma paisagem que a artista exibiu em uma publicação, com poucas horas de diferença entre as postagens.





O conteúdo, compartilhado no Instagram, exibe um macaco comendo uma fruta em cima de uma mesa, localizada em uma sacada. Uma paisagem com natureza e mar aparece ao fundo.





Prattes colocou a música "Tá Delícia, Tá Gostoso", de Martinho da Vila, para integrar o vídeo, enquanto Sato optou pela faixa "Água", parceria entre Baiana System e Antonio Carlos & Jocafi. Até o momento, os artistas não publicaram algum registro lado a lado.

Os rumores de um relacionamento surgiram no início do mês, mas o ator negou um envolvimento romântico na época e reforçou a amizade com a apresentadora. No entanto, os dois foram vistos curtindo o Carnaval juntos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nicolas confirmou o romance ao colunista Gabriel Perline, do iG.

Sabrina Sato está solteira desde 2023, quando terminou o casamento com o ator Duda Nagle. Em dezembro do ano passado, o ator anunciou a separação da dentista Luiza Caldi, com quem se relacionava há um ano.

