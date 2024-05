Reprodução Chay Suede e Laura Neiva com os filhos Maria e José

Prestes a voltar à Rede Globo como o vilão Mavi em “Mania de Você”, o ator Chay Suede viverá a paternidade pela terceira vez. Ele e Laura Neiva estão grávidos, conforme anunciado marca Hadred à “Vogue Brasil”.



O casal já é pai de Maria, de 4 anos, e de José, de 2. Assim como Chay Suede, Laura Neiva é atriz e já participou de folhetins da Globo, com destaque para as narrativas das onze “O Rebu” (2014) e “Saramandaia” (2013).



Desde 2014, a intérprete não fez mais folhetins na líder em audiência. Ao contrário do marido, que assume o posto de galã ou vilão em várias novelas do horário nobre, a exemplo dos personagens Domênico, de “Amor de Mãe” (2021) , e Ari, de “Travessia” (2023).





O ator, inclusive, está escalado para viver o grande vilão de “Mania de Você”, trama que substitui “Renascer” em setembro. A nova novela das nove é escrita por João Emanuel Carneiro. O autor e Chay já trabalharam juntos em "Segundo Sol" (2018).







Suede e Neiva engataram um romance em 2014. A oficialização da união com o casamento só aconteceu cinco anos depois, em 2019.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp