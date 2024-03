Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Tata Werneck abre o jogo sobre ter mais filhos com Rafael Vitti





Tata Werneck abriu o jogo e revelou se pretende aumentar a família e ter mais filhos com o marido, Rafael Vitti. Questionada por um seguidor durante um bate-papo co os fãs no Instagram, apresentadora, que já tem Clara Maria com o ator, garantiu que sim.

"Quero, mas não agora. Várias videntes previram que eu iria ter um filho por agora e eu resolvi abrir a mão de transar", disse ela.





















A comediante ainda reagiu ao descobrir que um fã tem uma tatuagem do rosto dela. "Nem meus pais fariam uma tattoo do meu rosto", brincou.

Ela também divertiu os fãs ao revelar que Rafa Vitti comprou um óculos 3D e está imerson na tecnologia. "Nós perdemos o Rafa. Eu chego no quarto, ele está tomando um suco imaginário, comendo comida imaginária, falando com alguém imaginária", revelou.

A apresentadora ainda revelou que está satisfeita com a rotina de treinos. "Estou malhando todos os dias. Acordo 5h30 da manhã e estou muito feliz, está me fazendo bem. Hoje eu até esqueci que estava de fone, de tão dispersa que estou", contou.

