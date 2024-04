Reprodução Instagram - 5.4.2024 Nicolas Prattes exibe músculos na França

O ator Nicolas Prattes usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para compartilhar alguns cliques da viagem dele pela França. O artista curte dias de férias após protagonizar "Fuzuê" como o galã Miguel.







Nos registros, o ator, que é conhecido pela prática de exercícios físicos, apareceu correndo perto da Torre Eiffel, um dos monumentos mais famosos do mundo. O ponto turístico fica localizado na capital francesa, Paris, também conhecida como a Cidade das Luzes.





Em uma das fotos, Prattes aparece com uma regata azul e deixa os músculos dos braços à mostra. Os seguidores do intérprete rasgaram elogios a ele nos comentários da publicação, que foi feita no Instagram.





"Muito maravilhoso", escreveu uma usuária da plataforma. "Ainda é corredor, além de excelente ator", elogiou outra. "Meu Deus, eu quero as tuas costas, me dá?", brincou ainda um terceiro internauta, em referência à definição muscular do ator. Namorada de Nicolas, Sabrina Sato adicionou emojis de coração na postagem.





Nicolas Prattes estava no ar como o galã Miguel, par romântico da Luna (Giovana Cordeiro), em "Fuzuê", trama escrita por Gustavo Reiz. A novela terminou no dia 1º de março e foi substituída por "Família é Tudo", atual obra que ocupa a faixa das sete na emissora.





