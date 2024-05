Reprodução/Instagram Tata Werneck e Rafa Vitti com a filha Clara Maria

A atriz, apresentadora e humorista Tata Werneck , de 40 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (17) para se pronunciar acerca das especulações de que o relacionamento dela com Rafael Vitti , de 28 anos, teria chegado ao fim. Além disso, ela também explicou o motivo de resguardar a imagem da filha, Clara Maria , de quatro anos.







Um dos seguidores de Tata questionou se ela e o ator haviam se separado. Isso porque, segundo o internauta, os dois não apareciam com frequência na web. A humorista negou a separação e disse que eles realmente não fazem muitas postagens.

"Nós não somos um casal que fica postando as coisas. Não somos. Por exemplo, ele vai acordar agora que a Pepê está latindo. Eu nem tenho foto com o Rafa, eu acho. As fotos que tenho já postei", rebateu.







Já em relação à filha, fruto da relação com Rafael Vitti , Werneck enfatizou que prefere resguardar a imagem dela. Por isso, evita expor ela nas redes sociais e afirmou que negou propostas financeiras para que a filha trabalhasse em algum comercial.





"Eu não gosto muito de expor a Caca. Eu ponho às vezes, mas não gosto quando postam ela. Me sinto desrespeitada. Porque a gente [Tata e Rafa Vitti] optou por isso para ela. Não faço comercial. Já me ofereceram dinheiro, mas não faço comercial com a minha filha. Minha filha não trabalha. A gente quer levar ela por esse caminho", explicou Werneck .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp