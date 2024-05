Reprodução/Instagram Agatha Moreira muda visual e aparece com os cabelos escuros

A atriz Agatha Moreira arrancou suspiros dos seguidores ao surgir com os cabelos mais escuros no domingo (19). A global apostou em um tom castanho escuro iluminado, além de um corte repicado, para um novo trabalho.

O novo visual é bem diferente daquele que usou para dar vida a Graça, em "Terra e Paixão", quando esteve loira. A mudança foi feita para viver uma nova personagem, em "Mania de Você", novela que sucederá "Renascer".

"Um novo visual para uma nova personagem", escreveu a atriz, ao compartilhar registros da transformação no Instagram.

Nos comentários, famosos e anônimos ficaram impressionados com a beleza de Agatha Moreira. "Que gata", disparou Rodrigo Simas, seu namorado. "Meu Deus, está linda", comentou a atriz e ex-BBB Bruna Griphao.

"Estou sem ar", se derreteu uma internauta. "Deusa", comentou outra.

Veja fotos da mudança a seguir:

