Reprodução/Instagram Sabrina Sato expõe relação da filha com o atual namorado, Nicolas Prattes

Sabrina Sato abriu um álbum de fotos em família para dividir com os seguidores como passou o final de semana e encantou.

Entre as imagens, a apresentadora expôs a relação da filha, Zoe, fruto do antigo casamento com Duda Nagle, com o atual namorado, Nicolas Prattes.

No registro, o ator aparece abraçado com a menina enquanto eles exibem skates. Em outras fotos, ele posa com os familiares da namorada em meio a natureza.

"Do nosso final de semana", escreveu a artista na legenda da publicação. Nicolas fez questão de comentar: "Caminhando juntos".

A mãe de Sabrina, Kika Sato, também deixou um recado para o casal. "O importante é ser feliz", disse ela.

