Bruna Biancardi oficializou nesta terça-feira (28) a separação de Neymar, com quem vivia um relacionamento desde o início de 2022. A influenciadora e o jogador de futebol são pais de Mavie, de quase dois meses.





A decisão acontece após uma nova polêmica do atleta vir à tona nas redes sociais. A atriz Aline Faria uma troca de mensagens com o Neymar, em uma conversa íntima em que ele pedia "nudes".





"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu Bruna, no Instagram.

A relação da influenciadora com o jogador de futebol foi marcada por uma série de polêmicas. Neymar foi acusado de trair a noiva antes e depois do anúncio de que os dois esperavam a primeira filha juntos. O atleta chegou a confessar publicamente ter traído Bruna pouco após a confirmação da gravidez.

