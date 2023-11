Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank relembra traição de Bruno Gagliasso

Durante a participação no programa Angélica 50 & Tanto, Globoplay, Giovanna Ewbank relembrou a traição de Bruno Gagliasso, que aconteceu em 2012.

"Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal, e a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não", explicou.

Ela também comentou a decisão de perdoar o marido: "Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha."

O casal chegou a ficar separado por dois meses após a traição. Hoje em dia, eles são pais Titi, de 9 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 2.