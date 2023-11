Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Alexandre Correa e Ana Hickmann se separaram após caso de agressão





Alexandre Correa contou que viu o filho Alezinho a partir de uma videochamada, após a permissão de Ana Hickmann. O empresário não via a criança de 10 anos desde 11 de novembro, dia em que agrediu a apresentadora e foi denunciado por violência doméstica.





O ex-marido de Ana falou do contato com a criança nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (28), no Instagram. Correa fez atualizações do andamento do processo entre os advogados dos dois, para permitir a relação com o filho, e elogiou a apresentadora pela "cordialidade".

"Dia de felicidade. Protocolamos ontem o pedido para organizar junto aos advogados da Ana e a própria Ana para poder ver o Alezinho. Então, estou com uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo. Estou há 17 dias sem vê-lo, mas nos últimos 2, 3 dias, Ana foi muito cordial, me colocou para falar com ele através de chamada de vídeo, e a gente mata um pouquinho da saudade", declarou.

A permissão do contato acontece após Hickmann falar do caso de agressão em uma entrevista na Record , em que também oficializou o divórcio, expôs uma dívida escondida pelo empresário e citou uma investigação de fraude, desvio e falsidade ideológica. No relato recente, o empresário ressaltou não priorizar a volta ao trabalho na empresa com Ana.

"Minha prioridade não é voltar para empresa, minha prioridade é ver, abraçar e jogar basquete com o meu filho. Beijá-lo, abraçá-lo, amassá-lo e fazer tudo que der. Está bom, gente? Mas fica aí meu recado, para que não fique aí as coisas distorcidas. Beijo grande e vamos ficar felizes", completou no vídeo.

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de violência contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.



Agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia. Correa fechou uma porta de correr durante a briga, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular" , Ana Hickmann comentou a postura agressiva de Alexandre e citou outros aspectos do relacionamento abusivo que viveu com o empresário, da pressão estética ao controle financeiro.

