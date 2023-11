Reprodução/Instagram - 11.11.2023 Lexa

Na última segunda-feira (20), a cantora Lexa usou o X, antigo Twitter, para se manifestar sobre o comportamento de alguns fãs que relembram o antigo relacionamento dela com o cantor Guimê nas publicações que ela faz.



“Cheguei e fui ver os comentários da minha última foto. E só falam do meu antigo relacionamento. Para que gente? Cada um seguiu o seu caminho. Já deu”, escreveu ela, que atualmente está namorando o ator Ricardo Vianna .

Cheguei e fui ver os comentários da minha última foto.. e só falam do meu antigo relacionamento… pra que gente? Cada um seguiu o seu caminho. Já DEU…. 😩 — Lexa 🛼 (@LexaOficial) November 20, 2023







Após o pronunciamento de Lexa , alguns internautas demonstraram apoio à ela. “É inveja, menina. Continue feliz vivendo sua própria vida”, declarou uma usuária do X. “Amiga, para de olhar. Vão falar de qualquer forma mesmo”, aconselhou outra. “O povo não consegue superar o relacionamento alheio”, escreveu ainda uma terceira.



Términos e traições

Antes do “Big Brohter Brasil”, em outubro de 2022, Guimê e Lexa já haviam anunciado o primeiro divórcio. Contudo, quando o MC estava prestes a entrar no elenco do reality, em dezembro de 2022, os dois reataram a relação.



Já confinado no “BBB: 23”, Guimê recebeu o apoio de Lexa, que o defendia nas redes sociais e puxava mutirões para que ele ficasse no jogo. Ao decorrer da participação, o ex-BBB foi acusado de assediar uma das participantes e foi expulso da competição .



Fora do confinamento, ele conversou com a esposa e ambos optaram por continuarem juntos. Depois, no entanto, eles anunciaram uma nova separação em setembro deste ano. Dessa vez, Guimê veio a público expor que Lexa o teria traído e que, hoje em dia, eles não se falavam mais.



Atualmente, Lexa vive uma relação com o ator Ricardo Vianna. Os dois já trocaram declarações nas redes sociais e foram apoiados pela mãe da cantora, Darlin Ferrattry . Recentemente, Lexa rebateu as críticas que sofreu por ter engatado um novo relacionamento após o término com MC Guimê.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: