Giovanna Chaves, atriz e influenciadora, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (21) para se pronunciar sobre os recentes desentendimentos financeiros entre ela e a mãe dela , Gislane Lopes. Isso porque a artista veio a público expor que não tinha controle financeiro da própria renda, que era administrada por Gislane.



“Sei que vocês estão esperando algum tipo de pronunciamento, mas não tenho ainda o que falar, porque essas coisas burocráticas demoram e tudo vai ser feito da melhor forma possível”, iniciou ela, que ficou conhecida após contracenar com Larissa Manoela em “Cúmplices de Um Resgate”, novela infantojuvenil do SBT. Manoela também enfrentou polêmicas familiares por desentendimentos financeiros .



Chaves declara que o relacionamento dela com a genitora não é ruim, porém, enfatiza que “todo mundo acaba tomando algumas decisões erradas”. “Minha vida pessoal foi muito complicada desde que meus pais se separaram”, admite.







“Está tudo bem! Eu nunca vou brigar com minha mãe. Quem me acompanha sabe do respeito e do carinho que eu tenho pela minha família. Sempre fiz questão de enaltecer a minha mãe”, acrescentou a intérprete de Carmen Fru-Fru no longa-metragem “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” .



A atriz ainda revela estar ferida com os julgamentos que os internautas fizeram após ela expor que a mãe administrava o dinheiro dela. “A pior coisa é você ouvir pessoas atacando a sua mãe. É horrível, não tenho palavras para descrever esse sentimento”, desabafou.







“Agora, com 21 anos e com toda essa exposição que aconteceu, porque, obviamente, cheguei no meu limite, o que tenho para falar é que as coisas vão mudar e eu vou poder ter uma noção melhor”, garantiu.

